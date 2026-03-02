Медведев сравнил США со свиньями

Зампред Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Третья мировая война может начаться в любой момент, если США не поменяют свою политику. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно мнению Медведева, новая мировая война может начаться в любой момент, если президент США Дональд Трамп не изменит свой «безумный курс по смене режимов». При этом, Медведев также сравнил США со «свиньями, которые не хотят расставаться с корытом».

«Если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она (Третья мировая война — прим. ред.) несомненно начнется. И триггером может стать любое событие. Любое. <...> Это война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом», — заявил он.

Ранее Медведев назвал «подлым» убийство Али Хаменеи.