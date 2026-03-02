Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, нанесли удары по целям на территории Исламской Республики.

КСИР в ответ нанес серию ракетных ударов по американским военным базам, расположенным в странах Ближнего Востока. При падении сбитых ракет пострадали объекты ключевой инфраструктуры.

В пресс-службе отметили, что стороны подробно обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке в результате американо-израильской вооруженной агрессии в отношении Исламской Республики Иран.

Глава России и наследный принц выразили серьезную обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта, уже затронувшего территории ряда арабских стран и чреватого катастрофическими последствиями.

Путин подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами.

Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил уверенность, что российская сторона может сыграть положительную, стабилизирующую роль с учётом дружественных отношений Москвы как с Ираном, так и со странами Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Путин в понедельник, 2 марта, провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.