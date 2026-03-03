Захарова высмеяла заявление Германии об ударах по Ирану

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник, 3 марта, с иронией ответила на слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что у него недостаточно информации об агрессии США и Израиля против Ирана, чтобы давать ей правовую оценку. Дипломат напомнила министру о названии его партии — Христианско-демократического союза.

— При этом в Германии регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американцы отчаянно стремятся удержать свое доминирующее положение в мире, из-за чего ведут себя на Ближнем Востоке словно свиньи, не желающие расстаться с корытом.

Действия США не все считают правомерными и в Европе. Так, Испания, в отличие от Франции, Германии и Великобритании, отказалась поддерживать военную агрессию США и Израиля против Ирана.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Соединенное Королевство подняло самолеты на Ближнем Востоке в рамках «региональной оборонительной операции». Кроме того, британские военные усилили уровень защиты баз и персонала в регионе до самого высокого уровня.