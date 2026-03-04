Захарова иронично прокомментировала ядерные амбиции Польши

Польше и Германии при расширении своих «ядерных возможностей» следует учитывать позицию соседей по этому вопросу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Теперь появился важный нюанс: как мы все только что поняли, нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу», — написала дипломат.

Она подчеркнула, что в вопросе обладания ядерным оружием теперь важен не только фактор соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия и контроль МАГАТЭ.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава хочет обладать ядерным оружием и собирается строить АЭС.