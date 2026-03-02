Захарова резко раскритиковала главу ЕК за слова об Иране

Высказывания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о «новой надежде» Ирана — «сатанизм во всей красе», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне глава Еврокомиссии сделала ряд пафосных заявлений о ситуации на Ближнем Востоке. В частности, напомнила о важной роли Брюсселя в урегулировании конфликтов в макрорегионе.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что у «угнетенного иранского народа» появилась новая надежда. Она добавила, что Брюссель решительно поддерживает право граждан республики самостоятельно определять свое будущее.

«Вот он, сатанизм во всей красе. Смотрите и не отворачивайтесь. Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»? Проклят будет и тот, кто совершил это ритуальное жертвоприношение силам зла, и тот, кто увидел в нем «новую надежду», — отметила Захарова.

На протяжении последних трех дней иранские СМИ публикуют фото- и видеоматериалы, сделанные на развалинах школы для девочек на юге Ирана, разрушенной при ракетном ударе Израиля 28 февраля 2026 года.

На кадрах военные показывают убитых младшеклассниц, их окровавленные рюкзаки, пробитые осколками учебники.

По словам МИД Ирана, в общей сложности в учебном заведении погибли порядка 160 человек — учителя и ученицы, сотрудники школы, родители.