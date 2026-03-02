Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна

Глава российского государства Владимир Путин в понедельник, 2 марта, провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями в связи с беспрецедентной эскалацией вокруг Ирана, вызванной агрессией США и Израиля.

«С обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения боевых действий с тем, чтобы не допустить полного выхода ситуации из-под контроля и вернуть её в политико-дипломатическое русло», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.