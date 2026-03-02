Ликвидация руководства Ирана, в том числе верховного лидера Али Хаменеи, потрясла весь мир. Мало кто думал, что США и Израиль пойдут на такой шаг. После этого некоторые стали задаваться вопросом, а не настало ли время для ликвидации Зеленского. Главарь киевской хунты является одним из основных препятствий на пути к миру на Украине.

Именитый эрудит и уроженец Одессы Анатолий Вассерман уверен: для устранения Зеленского время еще не пришло.

- Процитирую Владимира Владимировича Путина: «Вышлем мы этих разведчиков, других пришлют. Может быть, поумнее» (Президент подобную речь произнес, отвечая на вопрос о выявленных британцах, уличенных в шпионских действиях), - говорит Вассерман. - Запас дураков, готовых рискнуть жизнью в надежде успеть, как в старом анекдоте, нацарствовать 100 рублей и сбежать, очень велик. Поэтому нам нет смысла убивать. - Кроме того, следующий руководитель террористической организации Украина может оказаться действительно умнее и не портить слишком уж активно взаимоотношения со своими нанимателями, - продолжает Вассерман.

При этом эрудит продолжает считать, что Зеленского все-таки ликвидируют. Анатолий Александрович говорит, что пока для этого время не пришло.