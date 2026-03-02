Путин поговорил по телефону с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

© Вечерняя Москва

В разговоре политики обсудили обостренние военного конфликта между США, Израилем и Ираном.

— Высказана обоюдная озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в него третьих стран. При этом выражена надежда, что ответные иранские действия не будут наносить ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре соседних стран, включая объекты туристической и транспортной отраслей, — говорится в материале.

Незадолго до этого Путин созвонился со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Главы государств обсудили военный конфликт между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном. Уточняется, что разговор произошел по инициативе эмиратской стороны.

Утром того же дня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана. Отдельно представитель Кремля подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность политико-дипломатическому урегулированию и после атаки США на Иран. Кроме того, Владимир Путин 2 марта проведет международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана.