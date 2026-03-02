В МИДе РФ сообщили, сколько туристов из России находится на Ближнем Востоке

На фоне обострения военно-политической ситуации в Персидском заливе российские дипломаты ведут мониторинг положения соотечественников, оказавшихся в зоне конфликта. Директор департамента «Ситуационно-кризисный центр» МИД России Юрий Горлач сообщил актуальные данные о количестве российских туристов, находящихся в странах Ближнего Востока. По его словам, общая численность россиян в регионе превышает 20 тысяч человек.

Основная масса путешественников — порядка 20 тысяч граждан РФ — сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. В соседнем Омане, который также пользуется популярностью у туристов, застряли 360 россиян. Меньшие группы наших соотечественников распределены по другим государствам региона: в Катаре находятся 134 человека, в Бахрейне — 55, в Иордании — 19, в Саудовской Аравии — 15, и еще семеро — в Кувейте.

Ситуация осложняется тем, что многие страны Ближнего Востока были вынуждены закрыть свое воздушное пространство для гражданской авиации. Такие меры были приняты после того, как 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, а Исламская Республика нанесла массированные ответные удары. Закрытие неба парализовало авиасообщение и оставило тысячи туристов без возможности своевременно вылететь на родину.

В связи с этим российский МИД выступил со специальной рекомендацией для граждан, находящихся в ОАЭ. Дипломаты настоятельно советуют не пытаться покинуть страну сухопутным путем через границу с Оманом. По информации ведомства, на пограничных переходах скопилось огромное количество туристов из разных стран, желающих выехать, что создает давку и дополнительные риски. Российские дипломаты продолжают работать в усиленном режиме, отслеживая ситуацию и поддерживая связь с местными властями для поиска путей решения проблемы и обеспечения безопасности соотечественников.