Захарова рассказала о состоянии сотрудников российского посольства в Иране

Сотрудники российского посольства в Тегеране не пострадали во время ударов США и Израиля по Ирану.

Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Пострадавших среди сотрудников нет», — сказала дипломат.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

