Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь находящимся в стране россиянам

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном поблагодарил его за помощь россиянам, находящимся в Эмиратах. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Российский лидер во время разговора отметил, что РФ и ОАЭ содействовали мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Однако, по его словам, имевшиеся наработки были сорваны в результате атаки на Иран.

«Президент России поблагодарил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за предпринимаемые усилия с целью помочь находящимся в Эмиратах российским гражданам, в том числе многочисленным туристам, в сложившейся форс-мажорной ситуации», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.