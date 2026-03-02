Россия осудила убийство Хаменеи и атаку на Иран

Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

Главной темой разговора стали действия Соединенных Штатов и Израиля в отношении исламской республики, сообщается на сайте МИД России.

В ходе встречи российская сторона выразила категорическое осуждение убийства верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и других иранских представителей.

Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о разочаровании Кремля деградацией ситуации между Ираном и США.