МИД: Россия осудила убийство Хаменеи и атаку на Иран
Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.
Главной темой разговора стали действия Соединенных Штатов и Израиля в отношении исламской республики, сообщается на сайте МИД России.
В ходе встречи российская сторона выразила категорическое осуждение убийства верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и других иранских представителей.
Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.
Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о разочаровании Кремля деградацией ситуации между Ираном и США.