Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин созвонился со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

— По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, — говорится в материале.

Главы государств обсудили военный конфликт между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном.

Утром того же дня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана. Отдельно представитель Кремля подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность политико-дипломатическому урегулированию и после атаки США на Иран. Кроме того, Владимир Путин сегодня проведет международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана.

Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов на Ближнем Востоке продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «ВМ».