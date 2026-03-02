Путин отметил рост численности населения в Амурской области

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым обратил внимание на увеличение численности постоянного населения региона.

По словам главы государства, прирост составил 0,4%, что является положительным результатом, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что такие изменения обычно происходят благодаря работе региональных команд, которые уделяют внимание социальным вопросам. Президент поздравил Орлова с этим достижением.

В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО.