Путин: Надо увеличивать процент трудоустроенных ветеранов СВО

Трудоустройство бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции, - очень важная задача. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым в Кремле.

© Российская Газета

Президент поблагодарил губернатора за работу по поддержке участников СВО.

"Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас", - сказал он. "Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать этот процент трудоустроенных. Это очень важная задача", - подчеркнул Путин.

Отметив, что в целом в области тренд положительный, президент назвал это хорошим примером для подражания для других регионов.