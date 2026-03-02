В Кремле резко высказались о конфликте США и Ирана

Российская сторона выражает разочарование из-за того, что на фоне сообщений о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается переговоров, которые проводились при посредничестве Омана между США и Ираном, то здесь, конечно, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне информации о существенном прогрессе этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии», — отметил представитель Кремля.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США не считали последние переговоры с Ираном исключительно уловкой, после которой неизбежно последовал бы вооруженный удар по Исламской республике.

Отмечается, что посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф были крайне скептически настроены относительно шансов на заключение сделки, они не просто делали вид, что сотрудничают, чтобы обмануть иранцев.