Песков раскрыл, доверяет ли Россия США в переговорах по Украине

Москва высоко ценит посреднические усилия США в переговорах по Украине, но доверяет только себе. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© Российская Газета

Комментируя переговоры по мирному урегулированию на Украине, где Вашингтон выступает в качестве посредника, на фоне ударов США по Ирану Песков подчеркнул: "Мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе, и именно мы отстаиваем наши собственные интересы".

"У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать, и в наших интересах продолжать эти переговоры", - отметил представитель Кремля.

На вопрос, какие выводы сделала Москва из ситуации с переговорами США и Ирана и не откажутся ли Штаты от договоренностей по Украине, когда те будут достигнуты, Песков пояснил: "Безусловно, мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие, но продолжаем работу в наших интересах".

На вопрос о том, как Кремль на фоне событий вокруг Ирана оценивает целесообразность переговорного процесса по Украине и не решают ли теперь все проблемы силовые методы, Песков заметил: "Россия сохраняет позицию, неоднократно изложенную президентом Путиным, что политико-дипломатическое урегулирование - это предпочтительный способ".