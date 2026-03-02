Песков заявил, что Россия делает выводы об итогах переговоров США с Ираном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона делает выводы из того, как завершились переговоры США с Ираном.

Об этом он сказал на брифинге для журналистов.

«Безусловно, мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие. Но продолжаем работу, которая в наших интересах», — указал представитель Кремля.

Вместе с этим Песков заявил, что российская сторона находится в постоянном контакте с Ираном по теме эскалации.