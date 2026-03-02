По данным издания "Комсомольская правда", в 2013 году Владимир Жириновский заявил, что после авиаудара по Ирану цена на нефть вырастет до 200 долларов за баррель, что приведёт к коллапсу экономик Евросоюза и Китая, а также вызовет массовое переселение беженцев в Россию.

Эти слова были сказаны им во время беседы со студентами МГИМО. Он утверждал, что США стремятся контролировать мировые энергоресурсы, и что «силовая демократизация» в арабских странах — лишь прикрытие реальной цели — захват энергетических ресурсов.

Китай выступил с требованием после начала конфликта на Ближнем Востоке

По его мнению, после разгрома Сирии и разрушения Ирана, основной поток беженцев пойдёт на север, включая маршрут через Азербайджан, поскольку другие направления блокированы политическими и этническими конфликтами.