В Кремле анонсировали международный разговор Путина по ситуации вокруг Ирана

Президент РФ Владимир Путин 2 марта проведет международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Идут встречи, совещания внутренние и международные телефонные разговоры. Как минимум, один. Я думаю, мы в середине дня поделимся информацией о нем», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что сегодня весь день Путин работает в Кремле. Как уточнил пресс-секретарь, 2 марта у главы государства нет крупных запланированных публичных мероприятий.