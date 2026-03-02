Песков: Россия находится в постоянном контакте с Ираном по теме эскалации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона находится в постоянном контакте с Ираном по теме эскалации.

«Мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию вокруг этой страны. Вместе с тем продолжаем и наше общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе и с государствами Персидского залива», — отметил он.

Ранее в российском МИД отреагировали на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, осудив практику политических убийств.