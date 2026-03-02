Депутат Чепа раскрыл, как Россия повлияет на конфликт на Ближнем Востоке

Россия будет делать все возможное, чтобы конфликт США и Ирана не разрастался дальше, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.

© nsn.fm

«Все европейские страны уже подтвердили свою возможность принять участие на стороне США. Это делается, чтобы показать свою лояльность Трампу. Великобритания сразу заявила о возможности предоставить свои базы. Россия заявила, что готова выступить посредником в решении этого конфликта. Мы это будем делать. Китай также сделал заявление по США, мы обсудили совместные шаги, как в этой ситуации поступать. Что касается падения Ирана, внутренний конфликт подогревался там, это сделано руками тех же нападавших. Но произошла консолидация сил, которая будет нарастать. Это грозит разрастанием конфликта. Иран осудил наземную операцию Израиля в Ливане, это все тоже грозит развитием конфликта. Россия будет делать все возможное, чтобы конфликт не разрастался дальше. Это грозит не только новыми базами, это грозит экономическими последствия для всего мира. Иран является нашим стратегическим партнером, мы рассчитывали на совместные проекты в сфере газа, разработку месторождений, мы вложили более 40 миллиардов», - отметил он.

Иран может месяцами вести войну с США, если запас ракет иссякнет, будут использованы другие виды вооружения и инструменты давления, заявила научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи в пресс-центре НСН.