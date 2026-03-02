Хинштейн потребовал уволить председателя горсобрания Курска

Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал снять с поста председателя горсобрания Владимира Токарева.

Хинштейн заявил на заседании облправительства, что обратится в региональный политсовет партии «Единая Россия» с предложением приостановить членство председателя горсобрания Владимира Токарева и освободить его от должности, передает ТАСС.

Причиной стала ситуация с досрочным разрывом контрактов на уборку Курска от снега с тремя подрядчиками, а также выполнением работ компанией, связанной с семьей Токарева.

Кроме того, министр природных ресурсов региона Максим Левин сообщил, что на участке у реки Сейм ведется строительство конно-спортивного комплекса без необходимых документов и с нарушениями технологий.

Хинштейн заявил, что подобные действия дискредитируют и государство, и партию.

Ранее Хинштейн объявил о решении ликвидировать Корпорацию развития Курской области из-за испорченной репутации.

До этого глава региона обвинил руководство данной структуры в саботаже моратория на строительство в Железногорске.

Администрация Курской области также подготовила список сотрудников государственных органов с прошлым уголовным преследованием.