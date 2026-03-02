У посольства РФ нет данных о гибели россиян в Израиле

Российское посольство в Тель-Авиве не получало данных о погибших в результате ударов по Израилю россиянах.

Об этом глава дипмиссии Анатолий Викторов заявил 2 марта.

«В посольстве такой информацией мы не располагаем, официальные власти нам не сообщали, никаких обращений со стороны родственников наших граждан пока не поступало, к счастью», — сказал он в интервью «Вестям».

Дипломат указал, что в официальных списках фигурируют две русскоязычные фамилии, в настоящее время диппредставительство проверяет наличие у них гражданства РФ.

Утром 28 февраля Израиль и США начали масштабную военную операцию против Ирана. Удары поразили десятки объектов по всей стране, включая столицу исламской республики Тегеран. Под обстрел попали ядерные центры и военные базы. Атака также затронула резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, который впоследствии скончался. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — защита американского народа через устранение угрозы со стороны иранского режима.

В ответ на агрессию Вашингтона и Тель-Авива иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории еврейского государства и американские военные базы в ряде стран Персидского залива.