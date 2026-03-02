В Госдуме объяснили планы по отправке ВСУ на войну с Ираном

Планы по отправке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на войну с Ираном говорит о том, что Киев хочет наладить отношения с Вашингтоном.

Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Все-таки украинцы хотят привлечь американцев на свою сторону, потому что отношения в последнее время охладели. Таким способом они пытаются как-то, помимо привлечения внимания, совместно отработав, попытаться с ними навести мосты», — пояснил он.

При этом, по мнению парламентария, многие из украинских военных знают, что такое беспилотники и как с ними обращаться, поэтому они могут поделиться опытом с американцами.

28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана. Целями стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. Позднее Иран стал наносить ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.