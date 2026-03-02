Фактор сильного президента является преимуществом России, в то время как мир вошел в фазу напряженности и конфликтов. Об этом на фоне операции США и Израиля в Иране порассуждал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, в девяностых Запад «очень даже эффективно пытался» разрушить Россию через «разговоры о демократии» и навязывание стандартов рыночной экономики. Володин предположил, что судьба России могла сложиться по-другому, но «планы Запада» не осуществились.

«Наше преимущество — это не нефть, не газ, не другие природные ресурсы (...) Наше преимущество — президент [Владимир] Путин, сплоченность вокруг него граждан России», — заявил он.

Ранее депутат ГД Анатолий Вассерман предсказал, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи обернется для Соединенных Штатов «страшной местью».