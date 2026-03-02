Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал наличие ядерного оружия единственным сдерживающим фактором в мире.

Как он отметил в своём Telegram, когда-то созданные международные институты ослаблены и с ними больше не считаются, а так называемые балансы — не работают.

«Единственный сдерживающий фактор сегодня, чтобы не допустить втягивания мира в процессы, которые могут быть невозвратными и приводящими к трагедиям огромного масштаба, — наличие ядерного оружия. А красная черта — его использование в борьбе друг с другом», — указал он.

По его словам, совершенно очевидно, что разговоры о демократии были удобной ширмой.

«Посредством этого коллективный Запад начиная с 90-х длительное время очень даже эффективно пытался через необходимость следования таким принципам демократии нашу страну разрушить», — добавил Володин.

Кроме того он указал на попытки ослабить Россию через развал промышленности, уничтожение сельского хозяйства, формирование зависимости от западных финансовых центров и создание «пятой колонны».

Ранее официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил, что безответственная политика США в сфере контроля над вооружениями превратила их в основной источник неопределённости для международного ядерного порядка.