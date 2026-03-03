Дмитриев оценил прогулку президента ОАЭ в торговом центре в Дубае

Прогулка президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна и министра обороны страны Хамдана ибн Мухаммеда по торговому центру Dubai Mall является «мощным посланием». Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал видео в соцсети, на котором лидер ОАЭ идет по торговому центру в Дубае. По словам Дмитриева, такой поступок главы государства — это мощное послание. Устойчивые ОАЭ, отметил он, одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, которое сосредоточено на миротворчестве и процветании.

Дмитриев предрек значительный рост цен на нефть и газ из-за атаки Ирана

1 марта стало известно, что иранский беспилотник влетел в многоэтажный жилой дом в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

В этот же день министерство обороны ОАЭ сообщило, что французская военно-морская база подверглась атаке иранских беспилотников. По данным ведомства, два иранских БПЛА ударили по складу на базе Франции «Ас-Салям» в Абу-Даби, в результате чего произошло возгорание двух контейнеров.

Ранее крупнейшие банки ОАЭ столкнулись с перебоями в работе своих цифровых сервисов из-за атаки Ирана.