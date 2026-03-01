Карасин: выступление Небензи на Совете Безопасности ООН было жестким

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин оценил ночное обращение постпреда России при ООН Василия Небензи в ходе экстренного заседания Совбеза как чёткое и жёсткое.

Карасин отметил, что российский дипломат назвал безосновательными обвинения США в адрес Ирана в разработке ядерного оружия.

«Известно, что Иран готов был договариваться по этому вопросу. Подчёркнуто и то, что курирующий эту тему гендиректор МАГАТЭ (Рафаэль Гросси. — RT) никогда не говорил о том, что Иран стремится к разработке собственного ядерного оружия», — говорится в публикации сенатора в его Telegram-канале.

Кроме того Небензя, по словам Карасина, потребовал от США и Израиля немедленно прекратить агрессию против Ирана и выступил за дипломатическое решение. Россия выразила готовность содействовать урегулированию на основе международного права.

Ранее Небензя заявил, что агрессия США и Израиля против Ирана направлена на уничтожение неудобного им государства.

Также Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии.