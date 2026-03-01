МИД России возмутился убийством верховного лидера Ирана

Россия с возмущением и глубоким сожалением узнала о кончине верховного лидера Ирана, членов его семьи и высокопоставленных чиновников Исламской Республики, говорится в пресс-релизе МИД РФ.

В ведомстве осудили «практику политических убийств и «охоты» на лидеров суверенных государств». В министерстве подчеркнули, что она противоречит международному праву и принципам цивилизованных отношений между государствами.

В МИД России призвали немедленно прекратить боевые действия и вернуться на путь дипломатии. При этом необходимо учесть законные интересы всех стран Персидского залива.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Иран обратился к соседним странам

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.