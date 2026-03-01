Матвиенко осудила атаки США и Израиля на Иран
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке.
Как передает РИА Новости, она осудила атаки США и Израиля на Исламскую Республику и заявила об угрозе мировой безопасности из-за происходящего.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера республики Али Хаменеи. Он заявил, что в РФ аятоллу будут помнить как выдающегося государственного деятеля.
1 марта Иран официально подтвердил смерть верховного лидера страны. Его не стало в первые часы военной операции Израиля и США.