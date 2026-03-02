В посольстве рассказали, как россияне могут покинуть Иран

Россиянам, которые не могут вылететь из Ирана прямыми авиарейсами из-за текущей обстановки, предложили маршрут выезда автомобильным транспортом через территорию Туркмении — пограничный переход «Сарахс».

Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Ашхабаде.

«Для согласования вашего проезда с туркменской стороной необходимо направить пакет документов в посольство России в Иране», — говорится в публикации в Telegram-канале российского диппредставительства.

Ранее посольство России в Баку заявило, что из Ирана через границу с Азербайджаном были эвакуированы 39 россиян.