Глава МИД Китая обсудил с Лавровым ситуацию в Иране

Глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики (МИД КНР) Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Отмечается, что в рамках беседы они обсудили ситуацию в Иране. При этом Ван И заявил, что Китай не поддерживает применение силы в международных отношениях, основываясь на принципах Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее Лавров также обсудил ситуацию в Иране в ходе телефонного разговора с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани.