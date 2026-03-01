Генконсульство РФ в Дубае обратилось к россиянам

На фоне иранского кризиса генконсульство РФ в Дубае призвало россиян к спокойствию и осторожности. Дипломаты опубликовали советы для тех, кто находится сейчас в ОАЭ.

Генконсульство призвало следить за официальными сообщениями властей ОАЭ и ориентироваться только на них, а не на непроверенную информацию и слухи.

«На фоне обострения ситуации в регионе просим сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности», — сказано в сообщении.

Дипломаты отметили, что из-за «закрытого неба» авиарейсы в ОАЭ и соседних странах прекращены. Сухопутные погранпереходы на границе с Оманом и Саудовской Аравией могут работать нестабильно.

«Просим рассматривать такой вариант выезда с территории Эмиратов только в крайнем случае. Отслеживайте указания официальных представительств МИД России в указанных странах», — заявили в консульстве.

Россиянам посоветовали иметь при себе документы, деньги, средства связи, заряженные мобильные аккумуляторы, запас воды, еды и медикаментов на несколько дней.

Диппредставительство также опубликовало номера телефонов для тех, кому необходима экстренная помощь из-за авианалетов или конфликтных ситуаций.