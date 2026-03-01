Ликвидация аятоллы Али Хаменеи потрясла мир. Верховный лидер Ирана был убит в возрасте 86 лет после атаки США и Израиля. Также погибли и несколько его близких родственников. О том, как скажется убийство лидера Ирана на ситуации в стране, а также, чем это обернется для США, «МК» рассказал Анатолий Вассерман.

- Страшной местью, - уверяет Вассерман. – Я полагаю, что в руководстве Ирана осталось более чем достаточно людей, не менее упрямых и фанатичных, чем убитые. Более того, в Иране давно хорошо отработана система замены выбывших из строя руководителей. И, скажем, она очень неплохо проверена, поскольку там уже достаточно много народа погибло. Соответственно, результат в смысле изменения политики страны не будет ровным счетом никаким. А вот результат в смысле готовности наказать виновных в этих убийствах будет более, чем достаточный.

Ударами по Израилю и американским базам в регионе, как считает Вассерман, теперь Иран не ограничится. По мнению эрудита, ответ будет более жестким.

- Я не исключаю перехода к диверсионной войне и к ответным террористическим актам, - продолжает Анатолий Александрович. – Должен сказать, что грань между военной диверсией и террористическим актом достаточно тонкая. Но те убийства, что совершали США и Израиль, по большей части квалифицируются именно как террористические акты просто потому, что не было открытого объявления войны.

Вассерман признается, что для него новости о ликвидации руководства Ирана стали неожиданностью. Он не полагал, что США и Израиль пойдут на такой шаг.