Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что в России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие отношений между двумя странами.

Президент России охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким убитого Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.