Россия с высокой долей вероятности выйдет из процесса по урегулированию кризиса на Украине, если в ближайшее время не будет принято решение по территориальному вопросу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник агентства заметил, что российские официальные лица всё чаще выражают сомнение в целесообразности продолжения контактов с представителями правительства Украины.

Источник пояснил, что основным препятствием остается неготовность Киева пойти на территориальные уступки, необходимые для достижения окончательного соглашения.

Поддержавший агрессию Зеленский увязал переговоры по Украине с ближневосточной войной

По его данным, раунд переговоров, запланированный на следующую неделю, станет определяющим для перспектив прекращения конфликта. В том случае, добавил он, если Владимир Зеленский откажется пойти на компромиссы, Россия выйдет из переговорного процесса.

Вместе с тем, уточнил собеседник агентства, Москва готова подписать проект меморандума о мирном урегулировании, если украинская сторона согласится на вывод подразделений из пока еще подконтрольных ей районов ДНР.