Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило работу

С понедельника, 2 марта, генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге приостанавливает работу на неопределенный срок до дальнейшего уведомления.

Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического учреждения.

«Со 2 марта 2026 года до дальнейшего уведомления консульские услуги не будут оказываться. Следите за обновлениями в наших социальных сетях», — говорится в сообщении.

Причины такого решения не называются.

Приостановка деятельности происходит на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, сопровождающейся взаимными атаками.

28 февраля США и Израиль приступили к совместной военной операции против Ирана. В своем обращении к гражданам американский президент объяснил нанесение американо-израильских ударов по территории Ирана «потерей терпения» из-за отказа Тегерана отказаться от планов развития ядерной программы.

Атакам подверглись различные города Исламской Республики, включая столицу. Одна из атак была направлена на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, который не выжил в результате удара. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и американским авиационным базам, расположенным на Ближнем Востоке.

Ранее в Духовном собрании мусульман России осудили атаку США и Израиля на Иран.