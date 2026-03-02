Песков напомнил про отказ Кремля от публичных обсуждений переговоров по Украине

Вопрос гарантий безопасности - на повестке переговоров по украинскому урегулированию, наряду с главным, территориальным, но в Кремле не будут публично обсуждать их содержание. Об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать утверждение главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) о том, что делегация России якобы согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США, Песков подчеркнул: "Наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно территориальным, гарантии безопасности, конечно же, находятся на повестке переговоров".

Представитель Кремля напомнил: "Мы ранее говорили, что не собираемся публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся в самых разных аспектах".