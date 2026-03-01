«Перепутал формат»: в Китае восхитились поведением Путина на встрече с Лукашенко

Начало встречи лидеров России и Белоруссии ознаменовалось небольшим происшествием, во время которого президент РФ Владимир Путин едва не нарушил установленный дипломатический регламент. О курьезном моменте и его влиянии на общую атмосферу заседания написали обозреватели Baijiahao (КНР).

«Путин по ошибке сел не на то место во время совещания, и его самоироничное замечание вызвало смех во зале», – сообщили авторы Baijiahao, передает «АБН24».

Как обратили внимание журналисты из КНР, когда российский лидер вошел в помещение, он направился к своему традиционному месту в самом конце длинного стола, которое обычно занимает при встречах с иностранными делегациями. Однако, уже сделав несколько шагов, он остановился и изменил траекторию, решив сесть рядом с белорусским коллегой.

Авторы статьи подчеркивают, что Путин с присущим ему юмором обыграл ситуацию, объяснив свой маневр тем, что изначально перепутал формат мероприятия. Эта самоирония вызвала живую реакцию у Лукашенко, который ответил широкой улыбкой. Наблюдатели отмечают, что подобная оплошность, которая могла бы стать источником неловкости на официальных церемониях, здесь лишь подчеркнула дружеский и доверительный настрой.

«Лукашенко ответил широкой улыбкой. <…> Эта, казалось бы, дипломатическая ошибка, не вызвавшая никакого смущения, стала отражением непринужденной атмосферы всей встречи», – подчеркнули аналитики.

В КНР пришли к выводу, что подобная непринужденная атмосфера – редкость для дипломатических протоколов высокого уровня. То, как легко и без тени смущения Путин отнесся к произошедшему, создало особый настрой, который, судя по всему, сопутствовал всей встрече. Результатом этой непринужденной, но продуктивной атмосферы стало подписание семи важных двусторонних документов по итогам заседания. Отсутствие излишних формальностей между Москвой и Минском стало возможным благодаря исключительно высокой интенсивности контактов.

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Мероприятие было посвящено тридцатилетию подписания договора о создании Сообщества России и Белоруссии, заложившего фундамент для последующей интеграции двух стран.