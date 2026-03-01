Постпред России назвал операцию против Ирана предательством дипломатии

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал операцию США и Израиля против Ирана предательством дипломатии. Его слова приводит ТАСС.
«Более того, военная операция Соединенных Штатов и Израиля стала настоящим предательством дипломатии», — сказал дипломат в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.
Небензя подчеркнул, что действия США и Израиля являются неспровоцированным актом вооруженной агрессии и нарушением Устава ООН и международного права. Он также заявил, что эскалация на Ближнем Востоке угрожает ядерной и радиологической безопасности.
Небензя рассказал о возможных последствиях агрессии против Ирана
Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.
Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».