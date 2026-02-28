Захарова сравнила переговоры с Ираном с позицией Украины по диалогу

Как правительство Украины изображало свое участие в переговорах с Россией, так и переговоры с Ираном использовались для подготовки атак на него. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"[Киев] истерил просто адски, что нужно ставить на паузу ведение боевых действий, требовал для себя выгодных позиций, прикрывался переговорным процессом, а на самом деле задача была иная", - сказала дипломат.

Захарова добавила, что Украина использовала ту же тактику ведения переговоров для прикрытия, что использовалась в диалоге с Ираном по ядерному досье.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. "Газета.Ru" следит за развитием событий.