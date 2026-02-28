Сохранность правительственного квартала в Киеве и отсутствие ударов по административным зданиям на улице Банковой продиктованы личной порядочностью и стратегическим расчетом российского лидера Владимира Путина. Несмотря на регулярные призывы к радикальным мерам, Москва сознательно избегает уничтожения центров принятия решений, руководствуясь исторической перспективой. Такое объяснение в интервью агентству ТАСС дал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«По-хорошему удивлен тем, что Владимир Путин не делает резких движений. Можно было бы и по Киеву лупануть, и по Банковой лупануть», — заявил Степашин.

Политик подчеркнул, что глава государства игнорирует давление сторонников эскалации, сохраняя взвешенный подход к ведению боевых действий. Причины такой сдержанности кроются в нежелании полностью разрушать фундамент будущих отношений.

«Это воспитание. Это порядочность. А с другой стороны, я думаю, это все-таки разумный расчет. Мы не должны разрывать все. История этому учит», — подчеркнул Степашин.

При этом он предупредил, что нынешнее спокойствие не является гарантией вечной неприкосновенности украинской столицы.

Степашин: переговоры по Украине не дадут результатов, пока у власти Зеленский

Ссылаясь на классическую литературу, он намекнул на наличие лимита терпения. «Как говорил Некрасов в "Кому на Руси жить хорошо": "Наши топоры лежали — до поры"», — процитировал политик фрагмент из поэмы, предостерегая оппонентов от дальнейших провокаций.