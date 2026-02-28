В МИД РФ жестко отреагировали на операцию США и Израиля против Ирана

Москва требует от сторон конфликта на Ближнем Востоке немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования, сообщает пресс-служба МИД РФ на официальном сайте ведомства.

В министерстве отметили, что утром 28 февраля вооруженные силы США и Израиля приступили к нанесению военно-воздушных ударов по территории Ирана.

В МИД подчеркнули, что военной операции предшествовали военно-политические и пропагандистские приготовления.

«Масштаб и характер приготовлений не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права», — заметили в ведомстве.

Тот факт, что атаки вновь осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг исламской республики, заслуживает осуждения, констатировали в МИД.

«Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе», — предупредили в министерстве.

В МИД пояснили, что особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, среди которых — невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения.