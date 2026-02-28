МИД РФ прокомментировал удары США и Израиля по Ирану

В МИДе РФ назвали удары США и Израиля по Ирану актом спланированной агрессии
В министерстве считают вооружённую атаку против исламской республики безрассудным шагом.
«Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», — говорится на сайте дипведомства.
Там добавили, что мотивы атак США и Израиля не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия.
«Бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы», — подчеркнули в российском министерстве иностранных дел.