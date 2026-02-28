Глава МИД Ирана позвонил Лаврову

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Тегеран намерен созвать Совбез ООН из-за агрессии Израиля и США, Россия пообещала поддержку. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Разговор состоялся 28 февраля и прошел по инициативе иранской стороны.

Иранский министр сообщил о мерах Тегерана по отражению агрессии США и Израиля, которые «в очередной раз сорвали переговоры о мирном урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы».

Аракчи отметил, что Иран планирует срочно созвать Совет Безопасности ООН.

Лавров отметил, что атаки против Исламской Республики должны незамедлительно прекратиться. Ситуацию необходимо вернуть в русло политико-дипломатического урегулирования.

«С.В.Лавров осудил ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран в нарушение принципов и норм международного права при полном игнорировании тяжелых последствий для региональной и глобальной стабильности и безопасности», — говорится в сообщении МИД.

Лавров добавил, что Россия готова содействовать поиску мира, в том числе, в Совете Безопасности ООН.

В МИД РФ жестко отреагировали на операцию США и Израиля против Ирана

Иранская сторона заявила об «искренней признательности за неизменную и твердую поддержку, оказываемую Российской Федерацией».