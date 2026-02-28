Последний ультиматум Киеву: Москва готова выйти из переговоров

Российское руководство рассматривает возможность полного прекращения мирных переговоров, проходящих при посредничестве США, если официальный Киев в кратчайшие сроки не согласится на территориальные уступки. С таким сообщением вышло агентство Blooomberg.

По данным источников, знакомых с ходом закрытых консультаций, Москва считает бессмысленным продолжение диалога без готовности украинской стороны оставить позиции на востоке.

«Предстоящий на следующей неделе раунд переговоров станет решающим для понимания, смогут ли стороны согласовать условия прекращения войны», — сообщили два собеседника, близких к Кремлю.

По информации ресурса, российская делегация, вероятно, выйдет из процесса, если Владимир Зеленский откажется выполнить это ключевое требование.

Несмотря на жесткую позицию, стороны уже подготовили основу для возможной разрядки.

«Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести войска из восточной части Донецкой области», — пояснил один из источников агентства.

Согласно этому сценарию, после подписания документа может состояться экстренная встреча президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского для утверждения окончательных договоренностей и запуска механизма взаимного отвода сил.

Москва выразила готовность пойти на определенные компромиссы, в частности, допустить мониторинг режима прекращения огня под эгидой Вашингтона. Однако Кремль категорически отвергает присутствие любых иностранных контингентов на украинской территории, отмечается в публикации.

Киев в ужасе: в переговоры может вступить Китай

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров может пройти в Абу-Даби. Пока неизвестно, будет ли изменено это место в связи с началом операции США и Израиля против Ирана и ответными ударами Ирана, в том числе по странам Персидского залива. По данным агентства Reuters, сегодня один человек погиб в результате перехвата ракеты над Абу-Даби.