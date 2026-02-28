Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обсуждалась ситуация вокруг Ирана. Других подробностей не сообщается.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В Тегеране под удары попали Министерство разведки, Министерство обороны, штаб-квартира КСИР, резиденция верховного лидера Али Хаменеи и Организация по атомной энергии, а также многочисленные военные и гражданские объекты по всей стране. Иран ответил на агрессию ракетными ударами по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке, в Тегеране пообещали продолжить ответные удары и применить более мощное оружие.

Иран, Израиль и ещё несколько стран на Ближнем Востоке закрыли свои воздушные пространства. Российские авиакомпании отменили или скорректировали часть рейсов, проходящих над Ближним Востоком.

МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля против Ирана на Смоленской площади назвали неспровоцированной.