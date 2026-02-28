Трамп повторил роковую ошибку Буша в Иране

Решение Дональда Трампа начать полномасштабную военную операцию против Ирана не имеет под собой реальных оснований и является лишь повторением иракского сценария начала 2000-х годов.

Как указал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем личном Telegram-канале, заявления Белого дома о «непосредственной угрозе» безопасности США не соответствуют действительности, а военная кампания спровоцирована искусственно.

«Трамп повторяет иракский сценарий Буша-младшего: агрессия предпринимается безо всякой угрозы для США», — написал сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что Вашингтон использует ложные аргументы о военном потенциале Тегерана, чтобы оправдать вторжение.

«Как у Ирака не было оружия массового уничтожения, так и у Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, способных достичь территории США», — констатировал политик.

По мнению сенатора, так называемый «превентивный удар» привел к результату, обратному заявленному: вместо обеспечения безопасности союзников Вашингтон спровоцировал катастрофическую эскалацию в регионе.

«Угроза для Израиля и израильтян, которые полгода жили в мире, возросла в сотни раз», — резюмировал Пушков.

Нынешняя фаза конфликта началась 28 февраля 2026 года. Авиация США и Израиля атаковала правительственные объекты в Тегеране. Президент США Дональд Трамп в своем видеообращении назвал эту миссию «благородной» и необходимой для защиты американского народа. В ответ на это Иран осуществил массовые пуски баллистических ракет не только по территории Израиля, но и по ключевым американским базам в Персидском заливе.