Идея вернуть переговоры по Украине в Абу-Даби исходит от России

Идея перенести новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта из Женевы обратно в Абу-Даби исходит от Москвы и поддержана Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В конечном счете Швейцария утратила статус нейтральной державы и чрезмерная близость к реакционно настроенным европейским странам не содействует атмосфере переговоров. Вдруг в следующий раз евросоветники по безопасности будут не только пить чай под дверьми в холле, а начнут ломиться в зал. Зачем их так провоцировать?" - сказал собеседник агентства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины может пройти в марте в Абу-Даби. В январе и феврале Россия, Украина и США провели трехсторонние встречи делегаций в ОАЭ. Затем состоялись встречи в Женеве.

Первый раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд переговоров состоялся там же 4–5 февраля. 26 февраля в Женеве прошла встреча делегаций США и Украины. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча на высшем уровне между Россией и Украиной должна подвести итог всей переговорной работе. Он подчеркнул, что преждевременно говорить о стадии урегулирования или делать прогнозы.